Сбежавшего из колонии в Забайкалье заключённого поймали у жены

Беглецу удалось добраться из Карымского района в Балей



Заключённый сбежал из колонии-поселения при исправительной колонии №2 в посёлке Шара-Горохон Карымского района Забайкальского края ещё 26 июля.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий беглец был пойман 17 августа в городе Балей Забайкальского края. Нашли беглеца в доме у его жены. Мужчина задержан и будет водворён в штрафной изолятор.



В УФСИН проводится служебная проверка.



- Необходимо отметить, что в суд будет направлен иск о возмещении материального вреда, понесённого в связи с оперативно-розыскными мероприятиями, проводимыми для поимки осуждённого, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.

