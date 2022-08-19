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Сбежавшего из колонии в Забайкалье заключённого поймали у жены

Сбежавшего из колонии в Забайкалье заключённого поймали у жены
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Беглецу удалось добраться из Карымского района в Балей

Заключённый сбежал из колонии-поселения при исправительной колонии №2 в посёлке Шара-Горохон Карымского района Забайкальского края ещё 26 июля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий беглец был пойман 17 августа в городе Балей Забайкальского края. Нашли беглеца в доме у его жены. Мужчина задержан и будет водворён в штрафной изолятор.

В УФСИН проводится служебная проверка.

- Необходимо отметить, что в суд будет направлен иск о возмещении материального вреда, понесённого в связи с оперативно-розыскными мероприятиями, проводимыми для поимки осуждённого, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю. 
колония побег из-под стражи

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