Молодой человек хотел убить свою знакомую
В Шелехове суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге жилого дома и покушении на убийство женщины и её троих детей. Осуждённому поджигателю 25 лет, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Всё произошло ночью 6 ноября 2020 года. Пьяный молодой человек поджёг квартиру жилого дома на Заводская, желая убить свою знакомую. Он знал, что помимо женщины, в квартире находятся трое детей в возрасте от восьми до десяти лет.
Поджигателя вовремя поймали полицейские. Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы. В результате пожара огнём полностью уничтожен четырёхквартирный жилой дом со всем имуществом.
Суд признал молодого человека виновным по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путём поджога». Он получил 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
В Иркутской области посадили парня, который поджёг дом с детьми
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сперва женщина не реагировала, но затем её терпение лопнуло
В пятиэтажном доме, где сорвало крышу, обследуют квартиры
Молодой человек хотел убить свою знакомую
Задержаны четверо жителей ближнего зарубежья
После прокурорского вмешательства подход к золошлакоотвалу оградили
Потерпевшими стали 19 человек
Марихуану вёз житель иркутянин, отдохнувший в Тунке
Еда была заказана через интернет
Внутри нашли бутылку из-под горючей жидкости
Признаков насильственной смерти не обнаружено
Живодёры сломали кошке челюсть и выбили глаз
Смертельная авария произошла в четверг
Всего изъято восемь сотовых телефонов
С огнём справились в первые часы
Вчерашняя предварительная информация о личности пенсионерки не подтвердилась