В Иркутской области посадили парня, который поджёг дом с детьми

Молодой человек хотел убить свою знакомую



В Шелехове суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге жилого дома и покушении на убийство женщины и её троих детей. Осуждённому поджигателю 25 лет, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.



Всё произошло ночью 6 ноября 2020 года. Пьяный молодой человек поджёг квартиру жилого дома на Заводская, желая убить свою знакомую. Он знал, что помимо женщины, в квартире находятся трое детей в возрасте от восьми до десяти лет.



Поджигателя вовремя поймали полицейские. Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы. В результате пожара огнём полностью уничтожен четырёхквартирный жилой дом со всем имуществом.



Суд признал молодого человека виновным по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путём поджога». Он получил 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

