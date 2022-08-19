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В Иркутской области посадили парня, который поджёг дом с детьми

В Иркутской области посадили парня, который поджёг дом с детьми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек хотел убить свою знакомую

В Шелехове суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге жилого дома и покушении на убийство женщины и её троих детей. Осуждённому поджигателю 25 лет, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Всё произошло ночью 6 ноября 2020 года. Пьяный молодой человек поджёг квартиру жилого дома на Заводская, желая убить свою знакомую. Он знал, что помимо женщины, в квартире находятся трое детей в возрасте от восьми до десяти лет.

Поджигателя вовремя поймали полицейские. Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы. В результате пожара огнём полностью уничтожен четырёхквартирный жилой дом со всем имуществом.

Суд признал молодого человека виновным по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путём поджога». Он получил 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. 
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