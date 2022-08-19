В Иркутске раскрыли кражу майнингового оборудования на шесть миллионов

В Иркутске транспортные полицейские задержали четырёх подозреваемых в краже майнингового оборудования стоимостью шесть миллионов рублей.
Ранее в дежурную часть транспортной полиции обратился 33-летний иркутянин. Помещение, которое он снимает на территории речного порта, взломали. Оттуда украли девять машин для майнгинга. Общая стоимость похищенного имущества составила 6,15 миллиона рублей.
- Сотрудники Байкало-Ангарского линейного отдела полиции Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте установили четверых граждан ближнего зарубежья, совершивших кражу. Двое фигурантов вину в совершённом преступлении признали. Судом в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвёртый соучастник группового преступления объявлен в межгосударственный розыск, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В ходе обысков транспортные полицейские изъяли три украденные машины. Где находятся остальные, устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере», наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.