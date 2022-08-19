В Забайкалье после падения телёнка огородили опасную яму

После прокурорского вмешательства подход к золошлакоотвалу оградили



В селе Чиндант 1-й Борзинского района Забайкальского края в яму возле котельной упал телёнок. Владелец животного обратился с жалобой в прокуратуру.



Прокурорской проверкой установлено, что у котельной муниципального учреждения расположен золошлакоотвал, который в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством и техническим регламентом должен быть огорожен со всех сторон для ограничения доступа. Однако этого не было сделано, в связи с чем директору ООО «Благоустройство+» внесено прокурорское представление, которое рассмотрено и удовлетворено.



После прокурорского вмешательства организация установила ограждение золошлакоотвала, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

