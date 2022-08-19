После прокурорского вмешательства подход к золошлакоотвалу оградили
В селе Чиндант 1-й Борзинского района Забайкальского края в яму возле котельной упал телёнок. Владелец животного обратился с жалобой в прокуратуру.
Прокурорской проверкой установлено, что у котельной муниципального учреждения расположен золошлакоотвал, который в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством и техническим регламентом должен быть огорожен со всех сторон для ограничения доступа. Однако этого не было сделано, в связи с чем директору ООО «Благоустройство+» внесено прокурорское представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
После прокурорского вмешательства организация установила ограждение золошлакоотвала, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье после падения телёнка огородили опасную яму
Происшествия, Фото:
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