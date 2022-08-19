В Иркутской области шесть человек отравились заказанной едой

Еда была заказана через интернет



В городе Усолье-Сибирское Иркутской области шесть человек отравились после того, как употребили еду, купленную онлайн. Проводится проверка, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



По факту заболевания острой кишечной инфекцией проводится эпидемиологическое расследование.



Выяснилось, что пищу производит некая гражданка в посёлке Тельма Усольского района. Еду она готовит в частном доме в антисанитарных условиях.



На данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела. Информация передана в следственный комитет, прокуратуру и полицию.



Пострадавшие находятся в Усольском филиале областной инфекционной клинической больницы. Их состояние удовлетворительное.



