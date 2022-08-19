Еда была заказана через интернет
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области шесть человек отравились после того, как употребили еду, купленную онлайн. Проводится проверка, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По факту заболевания острой кишечной инфекцией проводится эпидемиологическое расследование.
Выяснилось, что пищу производит некая гражданка в посёлке Тельма Усольского района. Еду она готовит в частном доме в антисанитарных условиях.
На данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела. Информация передана в следственный комитет, прокуратуру и полицию.
Пострадавшие находятся в Усольском филиале областной инфекционной клинической больницы. Их состояние удовлетворительное.
В Иркутской области шесть человек отравились заказанной едой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Еда была заказана через интернет
Внутри нашли бутылку из-под горючей жидкости
Признаков насильственной смерти не обнаружено
Живодёры сломали кошке челюсть и выбили глаз
Смертельная авария произошла в четверг
Всего изъято восемь сотовых телефонов
С огнём справились в первые часы
Вчерашняя предварительная информация о личности пенсионерки не подтвердилась
Получившие ранение мужчина скончался в больнице
Непогода обрушилась на Кяхту
Подозреваемый все эти годы скрывался в Краснодаре, подделав паспорт
Норма алкоголя в выдыхаемом им воздухе в момент освидетельствования превысила допустимое значение в девять раз
Безработный преступник не возместил ущерб
Инцидент произошёл на берегу Селенги
Погибшей было 74 года