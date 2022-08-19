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В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат

В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Внутри нашли бутылку из-под горючей жидкости

В Иркутске впервые вспыхнул аппарат по приготовлению и выдаче горячих напитков.

Пожар произошёл 19 августа в 3:56 на проспекте Маршала Жукова. Огонь заметили очевидцы и сообщили о происшествии в пожарно-спасательную службу.



На момент прибытия первых пожарных подразделений кофе-автомат, стоящий на улице, был полностью в огне. На ликвидацию открытого горения потребовалось менее минуты. Пострадавших нет.

- При осмотре места пожара дознаватели МЧС внутри устройства обнаружили бутылку из-под горючей жидкости. При опросе владелец рассказал, что ночью ему звонили неизвестные с претензиями на работу автомата, который не выдал необходимый напиток, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.



пожар

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