В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат

На момент прибытия первых пожарных подразделений кофе-автомат, стоящий на улице, был полностью в огне. На ликвидацию открытого горения потребовалось менее минуты. Пострадавших нет.- При осмотре места пожара дознаватели МЧС внутри устройства обнаружили бутылку из-под горючей жидкости. При опросе владелец рассказал, что ночью ему звонили неизвестные с претензиями на работу автомата, который не выдал необходимый напиток, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.По факту случившегося проводится доследственная проверка.