19 августа

18 августа

Популярное

В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.

В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Признаков насильственной смерти не обнаружено

Ночью 18 августа в Чите на улице Онискевича было найдено тело женщины, сообщает ИА «Чита.Ру».

Её личность установлена, погибшая была 1951 года рождения.

Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было, уточняет «Чита.Ру». Обстоятельства гибели станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат
В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат
Происшествия, 19.08.2022
Внутри нашли бутылку из-под горючей жидкости
В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.
В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.
Происшествия, 19.08.2022
Признаков насильственной смерти не обнаружено
В Улан-Удэ борются за жизнь покалеченной кошечки
В Улан-Удэ борются за жизнь покалеченной кошечки
Происшествия, 19.08.2022
Живодёры сломали кошке челюсть и выбили глаз
В Улан-Удэ с начала года произошло 19 ДТП с трамваями
В Улан-Удэ с начала года произошло 19 ДТП с трамваями
Происшествия, 19.08.2022
Смертельная авария произошла в четверг
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 19.08.2022
С огнём справились в первые часы
В Улан-Удэ устанавливают личность погибшей под трамваем женщины
В Улан-Удэ устанавливают личность погибшей под трамваем женщины
Происшествия, 19.08.2022
Вчерашняя предварительная информация о личности пенсионерки не подтвердилась 
Читинец, стреляя по мишеням, убил жителя Бурятии
Читинец, стреляя по мишеням, убил жителя Бурятии
Происшествия, 19.08.2022
Получившие ранение мужчина скончался в больнице
В Иркутске раскрыли убийство 21-летней давности
Происшествия, 18.08.2022
Подозреваемый все эти годы скрывался в Краснодаре, подделав паспорт
В Братске пьяный мотоциклист устроил гонки с сотрудниками ГИБДД
В Братске пьяный мотоциклист устроил гонки с сотрудниками ГИБДД
Происшествия, 18.08.2022
Норма алкоголя в выдыхаемом им воздухе в момент освидетельствования превысила допустимое значение в девять раз
В Бурятии сжёг автомобиль после ссоры с женой
В Бурятии сжёг автомобиль после ссоры с женой
Происшествия, 18.08.2022
Инцидент произошёл на берегу Селенги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^