В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.

Признаков насильственной смерти не обнаружено



Ночью 18 августа в Чите на улице Онискевича было найдено тело женщины, сообщает ИА «Чита.Ру».



Её личность установлена, погибшая была 1951 года рождения.



Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было, уточняет «Чита.Ру». Обстоятельства гибели станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.



