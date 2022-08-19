В двух колониях Бурятии пресекли попытки доставки мобильников

В Бурятии пресечены две попытки доставки осуждённым сотовых телефонов, рассказали в республиканском УФСИН.
Так, в лесу вблизи улан-удэнской исправительной колонии строгого режима № 8 задержан 39-летний горожанин. Он намеревался перебросить запрещённые предметы на территорию колонии.
В исправительной колонии общего режима № 1 в Гусиноозёрске телефоны обнаружили при досмотре передачи. Она поступила на имя одного из осуждённых.
В общей сложности изъято восемь сотовых телефонов, по четыре в каждом случае.
Как сообщал «Байкал-Daily», ровно неделю назад, 12 августа, возле улан-удэнской колонии строгого режима №2 поймали метателя телефонов. Он пытался закинуть осуждённым свёрток с 19 телефонами и Wi-Fi роутером.
Справка:
В соответствии со ст. 19.12 Кодекса об административных правонарушениях, передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания.