Вчерашняя предварительная информация о личности пенсионерки не подтвердилась
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём под колёсами трамвая по улице Ключевская на остановке «10 корпус ВСГТУ» погибла женщина. Сообщалось, что скончалась 74-летняя женщина-пешеход. Сегодня в УГИБДД по Бурятии сообщили новые детали случившегося. Предварительная информация о том, что это была женщина 1948 года рождения не подтвердилась.
- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность погибшей: азиатской внешности, на вид около 60 лет, была одета в серый плащ, черные ботинки, на голове разноцветный платок, - сообщили дорожные полицейские.
За рулём трамвая маршрута №4 находилась 24-летняя девушка, со стажем вождения два месяца.
Из-за дорожного происшествия на три часа закрывали движение трамваев с остановки «Лицей» по улице Ключевская.
В Улан-Удэ устанавливают личность погибшей под трамваем женщины
Происшествия, Фото:
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