Получившие ранение мужчина скончался в больнице
В Бурятии суд признал виновным 33-летнего жителя Читы по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Установлено, что в феврале читинец приехал в Еравнинский район к другу, у которого незаконно хранилось нарезное огнестрельное оружие. В ходе распития спиртного хозяин предложил гостю и ещё одному знакомому пострелять из его ружья в лесу.
Находясь в лесу, компания по очереди стреляла по импровизированным мишеням. В момент очередного выстрела осуждённый по неосторожности попал в область шеи своего друга. От полученных ранений потерпевший в тот же день скончался в больнице.
- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
По апелляционному представлению прокуратуры района Верховный суд республики принял решение о передаче ружья и патронов в МВД по Республике Бурятия для дальнейшего распоряжения.
Читинец, стреляя по мишеням, убил жителя Бурятии
Происшествия, Фото:
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