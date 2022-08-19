Читинец, стреляя по мишеням, убил жителя Бурятии

Получившие ранение мужчина скончался в больнице



В Бурятии суд признал виновным 33-летнего жителя Читы по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



Установлено, что в феврале читинец приехал в Еравнинский район к другу, у которого незаконно хранилось нарезное огнестрельное оружие. В ходе распития спиртного хозяин предложил гостю и ещё одному знакомому пострелять из его ружья в лесу.



Находясь в лесу, компания по очереди стреляла по импровизированным мишеням. В момент очередного выстрела осуждённый по неосторожности попал в область шеи своего друга. От полученных ранений потерпевший в тот же день скончался в больнице.



- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.



По апелляционному представлению прокуратуры района Верховный суд республики принял решение о передаче ружья и патронов в МВД по Республике Бурятия для дальнейшего распоряжения.

