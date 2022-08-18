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В Иркутске раскрыли убийство 21-летней давности

Происшествия, 
Подозреваемый все эти годы скрывался в Краснодаре, подделав паспорт

В Иркутске следователи при содействии криминалистов и сотрудников уголовного розыска раскрыли убийство мужчины, совершённое в 2001 году.

В марте 2001-го в заброшенном подземном гараже из пистолета ТТ в голову был застрелен мужчина.

Задержать убийцу по горячим следам не удалось. Между тем, он подделал паспорт и уехал в Краснодар. Там и жил до последнего времени под вымышленным именем.

В августе местонахождение и личность подозреваемого были установлены. Он этапирован из Краснодара в Иркутск, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

- Мы вышли с этого дома и пошли вниз, он был в состоянии алкогольного опьянения. Спускались с ним вниз, у нас произошла ссора, перепалка и мы спустились ещё ниже туда, к гаражу, - сообщил фигурант уголовного дела во время следственного эксперимента.

- Спустились сюда. Всё это время мы с ним шли, у нас была с ним перепалка. Я его заволок в гараж, хотел его испугать. Поставил ему пистолет к голове и произошёл выстрел, - рассказал мужчина.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «убийство». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
убийство

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