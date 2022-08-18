Улан-удэнец изнасиловал женщину и задушил шнурком от оберега

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, но помогла повторная молекулярно-генетическая экспертиза



Верховный суд Бурятии вынес приговор 49-летнему мужчине, который изнасиловал и убил незнакомую женщину. Он получил 16 лет лишения свободы, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Мужчина проживал на окраине Улан-Удэ. В ночь на 24 сентября 2019 года он пришёл на территорию соседнего пригородного садового товарищества, где повстречал незнакомую женщину. Они познакомились и решили распить спиртное на заброшенном земельном участке.



Спустя некоторое время пьяный мужчина стал требовать от незнакомки интимных отношений. Однако она отказалась.



Тогда разозлившийся мужчина напал на жертву, избил, сорвал с неё одежду и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Затем он сильно избил её по груди и голове острым концом свечного ключа для бензопилы, который носил с собой. После задушил шнурком от оберега, который висел у женщины на шее.



- Преступление, совершённое в условиях неочевидности, долгое время оставалось нераскрытым. Изъятые в ходе осмотра места происшествия вещи потерпевшей и другие предметы направлялись на исследование в лабораторию. Однако выявить на них биологические объекты других людей экспертам изначально не удалось. Следователь назначил повторную молекулярно-генетическую экспертизу в судебно-экспертный центр Следственного комитета. При её проведении на шнурке от оберега, а также на нижнем белье потерпевшей и на других вещах обнаружены биологические следы, содержавшие генетический код. При помощи него удалось выйти на след злоумышленника, изобличить его и произвести задержание, - уточнили в следственном управлении.



Колотые раны на теле женщины были причинены специфическим острым предметом. Каким именно, на тот момент было неизвестно. Но на допросе задержанный мужчина признался, что это ключ от бензопилы, который так и хранил у себя дома. Эксперты подтвердили, что этот ключ мог являться орудием преступления.



Мужчина признан виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера».



Приговором суда убийце назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

