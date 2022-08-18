Улан-удэнец украл с предприятия кабель почти на 100 тысяч

Расследуется уголовное дело



27-летний улан-удэнец с территории предприятия железной дороги украл медесодержащий кабель тягового электродвигателя. Украденное он собирался сдать в пункт приёма металла.



Ущерб составил более 96 тысяч рублей.



Транспортные полицейские задержали вора, а украденное изъяли из автомобиля подозреваемого.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

