Расследуется уголовное дело
27-летний улан-удэнец с территории предприятия железной дороги украл медесодержащий кабель тягового электродвигателя. Украденное он собирался сдать в пункт приёма металла.
Ущерб составил более 96 тысяч рублей.
Транспортные полицейские задержали вора, а украденное изъяли из автомобиля подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Улан-удэнец украл с предприятия кабель почти на 100 тысяч
Происшествия, Фото:
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