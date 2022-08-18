На Байкале катер с неадекватным водителем врезался в берег

Происшествия, Фото: Сводка 138

Произошедшее немало испугало отдыхающих на берегу озера



14 августа в Курминском заливе на озере Байкал в Иркутской области неадекватный судоводитель перепугал отдыхающих. Катер врезался в берег бухты, где в этот момент отдыхали люди. Там стояли палатки и автомобили, возле воды играли дети.



Об инциденте сообщили подписчики паблика «Сводка 138».



- Ещё бы чуть-чуть, и могло бы закончится трагедией. Дети были очень испуганы, сильно плакали. Этот парень вылез со своего катера и начал двигать его в воду, чтобы уйти с места происшествия. Мы не дали ему уйти, вызвали полицию. Пробовали начать с ним диалог, он сказал, что был немного пьяный, но от него совсем не пахло алкоголем, у него были красные глаза, еле ходил, была невнятная речь. Мы сделали вывод, что он что-то принял. Ещё он соврал, что он влетел на берег из-за тумана, но тумана никакого не было, это можно увидеть на фотографиях, - пояснили свидетели инцидента.



Информацию о произошедшем отдыхающие передали в правоохранительные органы.



Начальник Центра ГИМС Андрей Карепов рассказал, какие меры были приняты в отношении судоводителя и судовладельца. Выяснилось, что у судна отсутствовало техническое освидетельствование, а судоводителя также накажут за опасное маневрирование.



- После проведения проверки судоводитель был привлечён к ответственности по части 1 статьи 11.8 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации судов – отсутствие технического освидетельствования маломерного судна, а также в соответствии с частью 2 статьи 11.7 - за нарушение правил плавания, выразившееся в опасном маневрировании. Поскольку судоводитель управлял катером на основании доверенности, нами дополнительно направлена информация в прокуратуру Иркутской области для подготовки искового заявления на запрет эксплуатации судна до устранения правонарушения. До тех пор, пока в установленном порядке владельцем не будет пройдено техническое освидетельствование маломерного судна, его выход на воду запрещён, - сообщил Андрей Карепов.



Всего с начала открытия навигационного периода в Иркутской области 15 маломерных судов были помещены на специализированные стоянки за нарушения, допущенные судоводителями. В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области уточнили, что 28 человек ранее были привлечены к административной ответственности за управление маломерными судами в состоянии опьянения.

