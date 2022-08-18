В Иркутской области два авто столкнулись из-за лошади





В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области столкнулись два автомобиля из-за лошади, вышедшей на дорогу. У одного из водителя, как выяснилось, нет водительских прав.16 августа 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «ИЖ», вечером двигался по автодороге Иркутск-Усть-Ордынский - Жигалово. Объезжая стоявшую на проезжей части лошадь, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой Приус».- В результате аварии пассажир отечественной легковушки с различными травмами доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи. Водители не пострадали. Как выяснилось, виновник аварии управлял машиной без соответствующего водительского удостоверения, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.В отношении 26-летнего молодого человека составлено несколько административных материалов, в том числе за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.