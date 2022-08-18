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В Иркутской области два авто столкнулись из-за лошади

В Иркутской области два авто столкнулись из-за лошади
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автомобилист выехал на «встречку», объезжая животное

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области столкнулись два автомобиля из-за лошади, вышедшей на дорогу. У одного из водителя, как выяснилось, нет водительских прав.

16 августа 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «ИЖ», вечером двигался по автодороге Иркутск-Усть-Ордынский - Жигалово. Объезжая стоявшую на проезжей части лошадь, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой Приус».

- В результате аварии пассажир отечественной легковушки с различными травмами доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи. Водители не пострадали. Как выяснилось, виновник аварии управлял машиной без соответствующего водительского удостоверения, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.


В отношении 26-летнего молодого человека составлено несколько административных материалов, в том числе за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП лошади

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