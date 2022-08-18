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В Иркутской области выявили повреждённые знаки «Купаться запрещено»

В Иркутской области выявили повреждённые знаки «Купаться запрещено»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В этих местах любят отдыхать местные жители

Прокуратора Иркутской обнаружила повреждённые знаки «Купаться запрещено». Их нашли вдоль берегов реки Бирюса, пруда Тайшетка – в наиболее посещаемых местах.

Информационные знаки «Купаться запрещено» там либо повреждены, либо не соответствует предъявляемым требованиям по формату, размеру и закреплению.

- По результатам проверки всего выявлено 15 нарушений в сфере безопасности детей на водных объектах. Прокурором мэру МО «Тайшетское городское поселений», главам МО «Бирюсинское городское поселение», МО «Бирюсинское сельское поселение», МО «Тимирязевское сельское поселение» внесены четыре представления об устранении нарушений законодательства об охране жизни несовершеннолетних на водных объектах, которые находятся на рассмотрении, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.
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