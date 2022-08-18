В Иркутской области девушка-водитель без прав сбила малыша

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП произошло в посёлке Кутулик



Вечером 17 августа по улице Матвеева в посёлке Кутулик Аларского района Иркутской области произошёл наезд на двухлетнего ребёнка. Его сбил автомобиль Toyota Mark II, которым управляла 27-летняя девушка, не имеющая водительских прав.



Наезд произошёл, когда двухлетний мальчик перебегал проезжую часть.



Ребёнок получил травмы различной тяжести и был доставлен в больницу.



- Полицейскими в отношении водителя составлен ряд административных протоколов, а также возбуждено производство по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». В отношении родителей составлены материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Полицейские выясняют все подробности произошедшего.

