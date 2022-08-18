18 августа

17 августа

Популярное

В Иркутской области девушка-водитель без прав сбила малыша

В Иркутской области девушка-водитель без прав сбила малыша
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
ДТП произошло в посёлке Кутулик

Вечером 17 августа по улице Матвеева в посёлке Кутулик Аларского района Иркутской области произошёл наезд на двухлетнего ребёнка. Его сбил автомобиль Toyota Mark II, которым управляла 27-летняя девушка, не имеющая водительских прав.

Наезд произошёл, когда двухлетний мальчик перебегал проезжую часть.

Ребёнок получил травмы различной тяжести и был доставлен в больницу.

- Полицейскими в отношении водителя составлен ряд административных протоколов, а также возбуждено производство по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». В отношении родителей составлены материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские выясняют все подробности произошедшего. 
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов
Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов
Происшествия, 18.08.2022
На помощь обокраденным близнецам пришли росгвардейцы
Житель Бурятии незаконно выловил 520 карасей
Житель Бурятии незаконно выловил 520 карасей
Происшествия, 18.08.2022
Молодой человек ловил рыбу в месте нереста
В Бурятии пойдут под суд «чёрные» лесорубы, напавшие на полицейских
В Бурятии пойдут под суд «чёрные» лесорубы, напавшие на полицейских
Происшествия, 18.08.2022
Чтобы обезвредить нападавших, полицейским пришлось стрелять в них
В Улан-Удэ за день дважды сбили пешеходов
В Улан-Удэ за день дважды сбили пешеходов
Происшествия, 18.08.2022
Обеих женщин госпитализировали 
В Бурятии пьяный водитель назвался именем односельчанина
В Бурятии пьяный водитель назвался именем односельчанина
Происшествия, 17.08.2022
К административной ответственности привлекли невиновного
В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
Происшествия, 17.08.2022
В баре был жестоко убит 23-летний парень
Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком
Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком
Происшествия, 17.08.2022
Пленнице посчастливилось вырваться из квартиры живой и невредимой
У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
Происшествия, 17.08.2022
Владелец забыл сумку со столь крупной суммой
В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
Происшествия, 17.08.2022
Потерявшиеся мама и ребёнок пошли в лес за грибами
Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Происшествия, 17.08.2022
Мужчина рассказал, что просто не мог проехать мимо
В Улан-Удэ директор турфирмы присваивала деньги клиентов
В Улан-Удэ директор турфирмы присваивала деньги клиентов
Происшествия, 17.08.2022
Один из обманутых клиентов потерял 440 тысяч рублей
В Улан-Удэ 17-летний парень готовил наркотики в присутствии родителей
В Улан-Удэ 17-летний парень готовил наркотики в присутствии родителей
Происшествия, 17.08.2022
В квартиру неожиданно для хозяев пришёл полицейский

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^