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В Улан-Удэ за день дважды сбили пешеходов

В Улан-Удэ за день дважды сбили пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Обеих женщин госпитализировали

За прошедшие сутки, 17 августа, на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими. Оба происшествия связаны с наездами на пешеходов.

Утром в Улан-Удэ 32-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» в районе дома № 64 по улице Павлова совершил наезд на 56-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщину с травмами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
 

Около пяти часов вечера 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» на улице Комарова не нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 85-летнюю пенсионерку. 

В результате ДТП пожилую женщину с травмами также госпитализировали в БСМП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера за сутки в республике инспекторы ДПС выявили 370 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения. Камерами зафиксировано 800 нарушений ПДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 августа вблизи улуса Хошун-Узура в Мухоршибирском районе микрогрузовик сбил вышедшую на дорогу корову. ДТП произошло в темноте, около 21:55. В кабине Mitsubishi Canter оказалась зажатой женщина. Водитель смог освободить пассажирку до прибытия бригады Центра медицины катастроф. 


ДТП

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