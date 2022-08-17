Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком

Пленнице посчастливилось вырваться из квартиры живой и невредимой



22-летний пьяный житель Читы, вооружённый молотком и деревянной доской, несколько часов удерживал в квартире девушку-ровесницу.



По данным следствия, всё произошло в ночь на 10 августа. Парень и девушка сперва познакомились в соцсетях, а затем встретились несколько раз.



В тот вечер молодой человек пригласил девушку к себе домой, но внезапно запер дверь на ключ и начал угрожать гостье молотком и деревянной доской.



В какой-то момент жертве удалось связаться с подругой, которая позвонила в полицию. Приехавшие полицейские провели переговоры и смогли добиться освобождения девушки.



Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Незаконное лишение свободы».



- Следователи провели комплекс необходимых следственных действий. Обвиняемый и потерпевшая допрошены, назначены судебные экспертизы. Ранее обвиняемый несколько раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Обвиняемого заключили под стражу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

