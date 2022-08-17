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У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей

У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Владелец забыл сумку со столь крупной суммой

В полицию в Чите обратился 32-летний местный житель с заявлением о краже барсетки, в которой находилось 455 тысяч рублей наличными. Мужчина забыл сумку на кассе расчётного центра энергетической компании, а вернувшись, уже не нашёл её.

Сотрудники полиции раскрыли кражу, выйдя на 45-летнюю жительницу города. У неё была изъята барсетка и большая часть денег. Однако воровка успела потратить около 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража». Санкцией статьи предусмотрено до шести лет лишения свободы. Ранее женщина судима не была.

- Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными и при посещении общественных мест обеспечивать сохранность личного имущества, - обратилась пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража

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