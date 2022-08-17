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В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком

В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Потерявшиеся мама и ребёнок пошли в лес за грибами

Во вторник, 16 августа, в Зиминском районе Иркутской области нашли заблудившихся в лесу 42-летнюю женщину и её ребёнка.

В тот день в районе деревни Нижний Хазан заблудилась жительница города Зима, ушедшая с ребёнком за грибами. На их поиски выехали спасатели и полицейские.

Вскоре стало известно, что заблудившиеся несколько часов назад вышли к ферме, находящейся между деревней Нижний Хазан и селом Центральный Хазан, где им показали дорогу. Поэтому было принято решение прочёсывать местность двумя группами, двигаясь навстречу друг другу из населённых пунктов. В течение двух часов женщину и ребёнка нашли – они, покружив по лесу, вышли обратно к ферме. Находились в удовлетворительном состоянии.

- Заблудившиеся временами выходили с нами на связь и сообщали, что пытаются идти по навигатору, но он постоянно сбивается. Отправить нам свою геолокацию они так же не могли, так как сотовая связь была неустойчивой из-за непогоды. Работа по поиску людей в лесу осложнялась тёмным временем суток и сильным дождём, - сообщил начальник центрального поисково-спасательного отряда ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Николай Гончаров.

Специалисты напоминают, что при планировании выходов в лес необходимо соблюдать правила личной безопасности, учитывать прогноз погоды, иметь соответствующую экипировку, запас воды и провизии. И, конечно, обладать навыками ориентирования в природной среде.

спасательная операция

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