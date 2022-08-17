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Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара

Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Происшествия, 
Мужчина рассказал, что просто не мог проехать мимо

Житель Иркутска в начале мая во время рабочей поездки ехал на автомобиле, оборудованном цистерной. Проезжая мимо горящего села Половино-Черемхово в Тайшетском районе, он остановился и пришёл на помощь жителям. К тому времени стихия уже уничтожила несколько жилых домов и школу.

- Ехал мимо с Красноярского края. Деревня горела очень страшно, всё в дыму. Остановился, спросил, нужна ли помощь? - вспоминает Виктор Хундяков.

Из ближайшего озера он набирал воду и отвозил пожарным и местным жителям. Всего иркутянин совершил три рейса, доставив более 90 тысяч литров воды. Этот поступок не остался незамеченным. Руководство отдела полиции узнало данные неравнодушного мужчины и решило его поблагодарить.

Но из-за отдалённости местожительства и постоянных командировок героя длительное время не могли найти возможность встретиться. На днях при содействии иркутских коллег Виктор Хундяков получил своё благодарственное письмо, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Испытываю огромное чувство гордости, что в нашем регионе живут такие бдительные, неравнодушные и смелые граждане. Благодаря их поступкам можно спасти самое ценное - жизнь! - отметил начальник отдела МВД России по Тайшетскому району подполковник полиции Олег Кравченко.



Как сообщал «Байкал-Daily», во время того пожара сгорели жилые и нежилые дома, здания почты и школы. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Оказалось, что здесь своевременно не убрали сухую траву, не ликвидировали несанкционированную свалка горючих отходов. А для водонапорных башен, не было предусмотрено автономных резервных источников электроснабжения. 
пожар полиция

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