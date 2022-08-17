Оба инцидента произошли с самолётами Ан-24
17 августа в Иркутской области произошло сразу два авиаинцидента. Два самолёта совершили экстренные посадки, у одного из них оторвала часть крыла.
Так, утром самолёт Ан-24, вылетевший из Иркутска в посёлок Таксимо (Бурятия), вернулся обратно в аэропорт вылета. Причиной стало неполадка одного из двигателей.
В 10 часов утра инцидент произошёл в аэропорту города Усть-Кут. Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», прилетевший из Иркутска, совершал посадку в сложных метеоусловиях. В результате при посадке он задел левым крылом землю и остался без куска крыла.
- При посадке самолёта в сложных метеоусловиях допущено его выкатывание за пределы взлётно-посадочной полосы, где произошёл подлом передней стойки шасси и повреждение крыла, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
На борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира.
В результате обоих происшествий пострадавших нет.
Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начаты проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
- В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - уточнили в ведомстве.
В Иркутской области экстренно сели два самолёта – у одного оторвало крыло
Происшествия, Фото:
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