В Иркутской области экстренно сели два самолёта – у одного оторвало крыло

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Оба инцидента произошли с самолётами Ан-24



17 августа в Иркутской области произошло сразу два авиаинцидента. Два самолёта совершили экстренные посадки, у одного из них оторвала часть крыла.



Так, утром самолёт Ан-24, вылетевший из Иркутска в посёлок Таксимо (Бурятия), вернулся обратно в аэропорт вылета. Причиной стало неполадка одного из двигателей.



В 10 часов утра инцидент произошёл в аэропорту города Усть-Кут. Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», прилетевший из Иркутска, совершал посадку в сложных метеоусловиях. В результате при посадке он задел левым крылом землю и остался без куска крыла.



- При посадке самолёта в сложных метеоусловиях допущено его выкатывание за пределы взлётно-посадочной полосы, где произошёл подлом передней стойки шасси и повреждение крыла, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



На борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира.



В результате обоих происшествий пострадавших нет.



Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начаты проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).



- В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - уточнили в ведомстве.

