В Чите в ДТП три человека погибли и три пострадали

Лоб в лоб столкнулись иномарки
На улице Ивановская в Чите около трёх часов ночи произошло ДТП, унёсшее жизни трёх человек. Об этом сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Лоб в лоб столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Ниссан Эксперт». В результате аварии три пассажира «Тойоты» – два мужчины и женщина – погибли на месте аварии.
Кроме того, пострадали водитель и два пассажира «Ниссана». Они доставлены в больницу.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и автоинспекторы, выясняются обстоятельства ДТП.
Полицейские устанавливают личности погибших. Со слов водителя, она везла незнакомых пассажиров.
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Лоб в лоб столкнулись иномарки
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