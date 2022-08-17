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В Чите в ДТП три человека погибли и три пострадали

В Чите в ДТП три человека погибли и три пострадали
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Лоб в лоб столкнулись иномарки

На улице Ивановская в Чите около трёх часов ночи произошло ДТП, унёсшее жизни трёх человек. Об этом сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Лоб в лоб столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Ниссан Эксперт». В результате аварии три пассажира «Тойоты» – два мужчины и женщина – погибли на месте аварии.

Кроме того, пострадали водитель и два пассажира «Ниссана». Они доставлены в больницу.


На месте аварии работает следственно-оперативная группа и автоинспекторы, выясняются обстоятельства ДТП.

Полицейские устанавливают личности погибших. Со слов водителя, она везла незнакомых пассажиров.

ДТП смерть

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