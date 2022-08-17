В Чите в ДТП три человека погибли и три пострадали









На улице Ивановская в Чите около трёх часов ночи произошло ДТП, унёсшее жизни трёх человек. Об этом сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.Лоб в лоб столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Ниссан Эксперт». В результате аварии три пассажира «Тойоты» – два мужчины и женщина – погибли на месте аварии.Кроме того, пострадали водитель и два пассажира «Ниссана». Они доставлены в больницу.На месте аварии работает следственно-оперативная группа и автоинспекторы, выясняются обстоятельства ДТП.Полицейские устанавливают личности погибших. Со слов водителя, она везла незнакомых пассажиров.