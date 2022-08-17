На борту находились 48 человек
Самолёт Ту- 214 с журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина и сотрудниками правительства России не смог вылететь из Читы во вторник. Причиной тому стало попадание птицы в двигатель воздушного судна.
- Экипаж выполнил предусмотренные в таких случаях процедуры. ️Лётчики посадили самолёт в аэропорту с одним работающим двигателем. Посадка произошла штатно. ️Для расследования инцидента назначена комиссия, она приступила к работе, - сообщили в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.
В результате инцидента никто не пострадал.
Как рассказывает корреспондент ТАСС, самолёт Ту-214 специального лётного отряда «Россия» вылетел из аэропорта около 13:00 мск, однако примерно через 10 минут приступил к снижению. Возгорания не произошло, однако капитан судна принял решение вернуться в Читу и посадить борт.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по поводу инцидента.
- По предварительной информации после взлёта воздушного судна в результате попадания птицы в левый двигатель произошёл его помпаж, после чего командиром принято решение о возвращении в аэропорт Читы. Самолёт успешно совершил посадку, на его борту находилось 48 человек, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при необходимости примет меры прокурорского реагирования.
Михаил Мишустин работал во вторник в Чите.
Борт правительства России сел в Чите из-за попадания птицы в двигатель
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