У мужчины изъяли слитки на 6,5 млн рублей
В Бурятии перед судом предстал мужчина, пойманный с золотыми слитками.
- Мужчина в июне 2021 года решил нелегально добыть золото неподалеку от посёлка Таксимо, после чего незаконно перевезти и сбыть его в нарушение правил, установленных законодательством. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у него обнаружено и изъято семь слитков из драгоценных металлов общей массой 1683.15 г. (золото – 1534.46 г., серебро – 148.35 г.), - сообщили в УФСБ по Бурятии.
В рублевом эквиваленте добытые металлы оценены в размере 6,5 млн рублей, что является крупным размером.
Следственным отделом УФСБ России по Бурятии было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».
Решением Северобайкальского городского суда мужчина был признан виновным. Ему назначено два года лишения условно и штраф в 200 тысяч рублей.
В Бурятии мужчину осудили за семь золотых слитков
Происшествия, Фото:
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