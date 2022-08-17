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В Иркутской области раскрыли групповое убийство 12-летней давности

Происшествия, 
Мужчины поочерёдно наносили удары жертве

В Иркутской области раскрыли убийство мужчины, совершённое в ноябре 2010 года в городе Свирск.

Задержаны четверо мужчин: в июле – трое местных жителей, а в августе - ещё один подозреваемый, живущий в Краснодаре. Кроме того, установлена причастность пятого фигуранта, отбывающего сейчас наказание в исправительной колонии. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в ноябре 2010 года на улице Шевцовой в городе Свирск мужчины встретили потерпевшего, с которым у одного них был конфликт. Впятером они погрузили жертву в багажник автомобиля и вывезли в лес недалеко от города. Там сначала избили руками и ногами, а затем каждый нанёс удары ножом по телу жертвы.

Тогда следствию не удалось раскрыть убийство. Уголовное дело было приостановлено.

В конце июля 2022 года следователи СК при содействии сотрудников уголовного розыска установили личности пятерых подозреваемых, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

- Вот тут лежал, он его пнул, сказал «Идите сюда». Всех кругом поставил, я взял нож, нож был мягкий и начал тыкать. Потом он начал другим нож передавать. Все подходили, - рассказал один из задержанных.

- Мне сказали: «Иди тыкать, каждый по разу, чтобы все были как бы заодно, - сообщил другой обвиняемый.

Ещё один мужчина рассказал, что не помнит с чего начался конфликт, который привёл к убийству.

- Мы закинули его в багажник машины, повезли в район леса. Приехали в лес, вытащили, оттащили от машины. Водитель нашёл в своей машине нож. Они первыми наносили удары, потом мне дали нож, и я начал тоже тыкать, - пояснил мужчина.

Четверых обвиняемых заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

убийство

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