В Бурятии дети спрятались в магазине перед закрытием

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Когда магазин закрылся, мальчики стали бегать там и веселиться



Сегодня в 00.33 ночи в продуктовом магазине посёлка Каменск Кабанского района Бурятии сработала охранно-пожарная сигнализация. На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны.



Росгвардейцы провели наружный осмотр, но следов проникновения не обнаружили. На место были вызваны работники магазина. Вместе с ними сотрудники вневедомственной охраны просмотрели видео с камеры наблюдения и увидели бегающие по магазину силуэты.



Вскоре внутри помещения за стеллажами и коробками были обнаружены двое спрятавшихся мальчиков.



Дети рассказали, что пришли в магазин перед закрытием в 22 часа и спрятались, когда продавец пошла домой.



Позже дети пытались открыть жалюзи и убежать, но сработала сигнализация.



- Мальчиков передали инспекторам по делам несовершеннолетних для принятия правового решения. В час ночи в полицию обратились родители мальчиков с заявлением о пропаже детей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



