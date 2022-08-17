В Бурятии пьяный мужчина погиб на пожаре

Утром 17 августа на телефон вызова экстренных служб 112 позвонили и сообщили, что в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии из дома идёт дым.
- К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части №39. На момент прибытия пожарных открытого огня обнаружено не было, только сильное задымление. На полу возле кровати, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, предположительно, 48-летнего квартиранта. Рядом обнаружены бутылки из-под спиртных напитков, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Установлено, что мужчина шесть лет снимал этот дом, жил вместе с сожительницей. Накануне вечером женщина вернулась с работы домой, где её встретил нетрезвый сожитель. Он начал дебоширить. Тогда женщина ушла ночевать к знакомому.
На месте пожара работает участковый. По предварительным данным, причиной возгорания стало то, что мужчина курил в постели и уснул.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июля в квартире дома в 113 микрорайоне в Улан-Удэ произошёл пожар, унёсший жизнь пенсионерки.