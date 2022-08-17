В Иркутской области в ДТП с фурой погибли мужчина и мальчик

Столкнулись кроссовер и большегруз
В Иркутской области сегодня утром произошло смертельное ДТП. На 808 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в городе Усолье-Сибирское столкнулись кроссовер «Ниссан Террано» и большегруз «МАН», которые двигались во встречном направлении.
- В результате аварии 49-летний и 12-летний пассажиры кроссовера от полученных травм скончались. Водитель «Ниссана» госпитализирован, водитель грузовика не пострадал, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Госавтоинспекторы работают на месте автоаварии, регулируют дорожное движение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия, Фото:
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