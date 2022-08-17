В Иркутской области в ДТП с фурой погибли мужчина и мальчик

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Столкнулись кроссовер и большегруз



В Иркутской области сегодня утром произошло смертельное ДТП. На 808 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в городе Усолье-Сибирское столкнулись кроссовер «Ниссан Террано» и большегруз «МАН», которые двигались во встречном направлении.



- В результате аварии 49-летний и 12-летний пассажиры кроссовера от полученных травм скончались. Водитель «Ниссана» госпитализирован, водитель грузовика не пострадал, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Госавтоинспекторы работают на месте автоаварии, регулируют дорожное движение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

