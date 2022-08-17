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В Бурятии в банках выявили 20 поддельных банкнот

В Бурятии в банках выявили 20 поддельных банкнот
Происшествия, 
Среди имитаций встречались только крупные номиналы

В первом полугодии 2022 года банковские специалисты в Бурятии обнаружили 20 поддельных российских банкнот. Это на четыре фальшивки меньше, чем аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.

В этом году среди имитаций встречались только крупные номиналы: 14 штук — номиналом 5 тысяч рублей, одна штука — номиналом 2 тысячи рублей, пять штук — номиналом 1 тысяча рублей.

- Количество подделок снизилось, но они периодически возникают в платёжном обороте республики. Именно поэтому жителям Бурятии важно знать основные элементы защиты банкнот и применять эти знания на практике. Достаточно запомнить три, а лучше пять признаков подлинности банкнот, чтобы уберечься от подделки, — рассказал заместитель управляющего Нацбанком Бурятии Виталий Пономарев.

Он также добавил, что «набить руку» на проверке защитных элементов можно с помощью виртуальной купюры в специальном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

фальшивые деньги

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