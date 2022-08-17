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В Улан-Удэ «КамАЗ» сбил светофор и врезался в дерево

В Улан-Удэ «КамАЗ» сбил светофор и врезался в дерево
Происшествия,  Фото:t.me/ATV_BAIKAL
Инцидент произошёл в микрорайоне Загорск

Сегодня утром на перекрёстке улиц Гарнаева и Комарова в Улан-Удэ водитель грузовика «КамАЗ» снёс светофор, после чего врезался в дерево. Видео с места происшествия опубликовала в телеграм-канале телекомпания АТВ.

- Будьте осторожны на дорогах, - призывают авторы публикации.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Вероятно, в автоаварии обошлось без пострадавших.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в столице Бурятии сообщалось о 37 отключениях электроэнергии с начала года из-за сбитых электроопор, порванных кабелей и пр. В результате таких инцидентов в 2022 года ущерб составил 1,2 млн рублей, при этом виновники возместили только 42 тысячи рублей.
ДТП светофоры

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