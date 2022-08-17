Инцидент произошёл в микрорайоне Загорск
Сегодня утром на перекрёстке улиц Гарнаева и Комарова в Улан-Удэ водитель грузовика «КамАЗ» снёс светофор, после чего врезался в дерево. Видео с места происшествия опубликовала в телеграм-канале телекомпания АТВ.
- Будьте осторожны на дорогах, - призывают авторы публикации.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
Вероятно, в автоаварии обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в столице Бурятии сообщалось о 37 отключениях электроэнергии с начала года из-за сбитых электроопор, порванных кабелей и пр. В результате таких инцидентов в 2022 года ущерб составил 1,2 млн рублей, при этом виновники возместили только 42 тысячи рублей.
В Улан-Удэ «КамАЗ» сбил светофор и врезался в дерево
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Столкнулись кроссовер и большегруз
Среди имитаций встречались только крупные номиналы
Инцидент произошёл в микрорайоне Загорск
Без электроэнергии остался, в том числе, детский сад
Следователи выясняют обстоятельства происшествия
Мужчина не сумел убежать от сотрудников
Жаргал Ринчинов посмертно награждён орденом Мужества
Всего с начала года в регионе ушли в тайгу и заблудились 19 сборщиков дикоросов
Нападавший опомнился лишь после убийства
Нарушителя окружили лесники и полицейские
В соцсети собирают деньги на лечение, которое бесплатно
Водитель добровольной пожарной команды сам справился с огнём
Нападавший хотел возместить расходы, которые потратил на даму
Экс-высокопоставленный чиновник отправится в колонию вслед за бывшим начальником
ДТП произошло в тёмное время суток