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Птичка обесточила несколько улиц в Улан-Удэ

Птичка обесточила несколько улиц в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pexels.com
Без электроэнергии остался, в том числе, детский сад

Вчера, 16 августа, в 7:45 в воздушную линию попала птица. Из-за этого произошло аварийное отключение у потребителей с улиц Шумяцкого, Мукомольная, Краснофлотская, Брянская, Магнитогорская, Намжилова, а также в детском саду № 110 «Золушка».

Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 9:56 запитали по нормальной схеме потребителей ул. Шумяцкого, детский сад «Золушка».

В 11:19 запитали всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило три с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

отключение света

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