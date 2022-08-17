Птичка обесточила несколько улиц в Улан-Удэ

Без электроэнергии остался, в том числе, детский сад



Вчера, 16 августа, в 7:45 в воздушную линию попала птица. Из-за этого произошло аварийное отключение у потребителей с улиц Шумяцкого, Мукомольная, Краснофлотская, Брянская, Магнитогорская, Намжилова, а также в детском саду № 110 «Золушка».



Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 9:56 запитали по нормальной схеме потребителей ул. Шумяцкого, детский сад «Золушка».



В 11:19 запитали всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило три с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



