Без электроэнергии остался, в том числе, детский сад
Вчера, 16 августа, в 7:45 в воздушную линию попала птица. Из-за этого произошло аварийное отключение у потребителей с улиц Шумяцкого, Мукомольная, Краснофлотская, Брянская, Магнитогорская, Намжилова, а также в детском саду № 110 «Золушка».
Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 9:56 запитали по нормальной схеме потребителей ул. Шумяцкого, детский сад «Золушка».
В 11:19 запитали всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило три с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Птичка обесточила несколько улиц в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 17.08.2022
Следователи выясняют обстоятельства происшествия
Мужчина не сумел убежать от сотрудников
Жаргал Ринчинов посмертно награждён орденом Мужества
Всего с начала года в регионе ушли в тайгу и заблудились 19 сборщиков дикоросов
Травмы получил водитель
Нападавший опомнился лишь после убийства
Нарушителя окружили лесники и полицейские
В соцсети собирают деньги на лечение, которое бесплатно
Водитель добровольной пожарной команды сам справился с огнём
Нападавший хотел возместить расходы, которые потратил на даму
Экс-высокопоставленный чиновник отправится в колонию вслед за бывшим начальником
ДТП произошло в тёмное время суток
Курьеры завершали преступную схему «Ваш родственник совершил ДТП»
Грабителя поймали в течение получаса
Тело нашли очевидцы