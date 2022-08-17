17 августа

16 августа

Популярное

Забайкалец подозревается в убийстве двух жителей Иркутской области

Забайкалец подозревается в убийстве двух жителей Иркутской области
Происшествия,  Фото:pexels.com
Следователи выясняют обстоятельства происшествия

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

По версии следствия, 12 августа на территории частного домовладения в посёлке Новая Игирма обнаружены тела 55-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями в области груди, шеи и головы. Тело мужчины находилось в бане, а женщины - в доме.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, дано поручение сотрудникам полиции о производстве оперативных мероприятий, а также допрашиваются свидетели. На причастность к совершению преступления проверяется 33-летний уроженец Читинской области, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
Забайкальский край Иркутская область убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец подозревается в убийстве двух жителей Иркутской области
Забайкалец подозревается в убийстве двух жителей Иркутской области
Происшествия, 17.08.2022
Следователи выясняют обстоятельства происшествия
Росгвардейцы в Улан-Удэ задержали наркомана с папиросой
Росгвардейцы в Улан-Удэ задержали наркомана с папиросой
Происшествия, 16.08.2022
Мужчина не сумел убежать от сотрудников
На Украине погиб 28-летний старший сержант из Бурятии
На Украине погиб 28-летний старший сержант из Бурятии
Происшествия, 16.08.2022
Жаргал Ринчинов посмертно награждён орденом Мужества
За сутки в лесах Иркутской области потерялись сразу четыре человека
За сутки в лесах Иркутской области потерялись сразу четыре человека
Происшествия, 16.08.2022
Всего с начала года в регионе ушли в тайгу и заблудились 19 сборщиков дикоросов
Улан-удэнец убил мужчину, не захотевшего выпить с ним
Улан-удэнец убил мужчину, не захотевшего выпить с ним
Происшествия, 16.08.2022
Нападавший опомнился лишь после убийства
В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по звуку бензопилы
В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по звуку бензопилы
Происшествия, 16.08.2022
Нарушителя окружили лесники и полицейские
В Бурятии больница подала заявление в полицию из-за сбора денег
В Бурятии больница подала заявление в полицию из-за сбора денег
Происшествия, 16.08.2022
В соцсети собирают деньги на лечение, которое бесплатно
В Бурятии доброволец потушил дом
В Бурятии доброволец потушил дом
Происшествия, 16.08.2022
Водитель добровольной пожарной команды сам справился с огнём
Улан-удэнец ограбил бывшую возлюбленную при помощи вилки
Улан-удэнец ограбил бывшую возлюбленную при помощи вилки
Происшествия, 16.08.2022
Нападавший хотел возместить расходы, которые потратил на даму
Бывшему замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии дали 7,5 лет
Бывшему замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии дали 7,5 лет
Происшествия, 16.08.2022
Экс-высокопоставленный чиновник отправится в колонию вслед за бывшим начальником
В Улан-Удэ задержали молодых курьеров, нанятых мошенниками
В Улан-Удэ задержали молодых курьеров, нанятых мошенниками
Происшествия, 16.08.2022
Курьеры завершали преступную схему «Ваш родственник совершил ДТП»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^