Забайкалец подозревается в убийстве двух жителей Иркутской области

Следователи выясняют обстоятельства происшествия



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».



По версии следствия, 12 августа на территории частного домовладения в посёлке Новая Игирма обнаружены тела 55-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями в области груди, шеи и головы. Тело мужчины находилось в бане, а женщины - в доме.



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, дано поручение сотрудникам полиции о производстве оперативных мероприятий, а также допрашиваются свидетели. На причастность к совершению преступления проверяется 33-летний уроженец Читинской области, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

