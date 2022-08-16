Росгвардейцы в Улан-Удэ задержали наркомана с папиросой

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина не сумел убежать от сотрудников



Сотрудники Росгвардии в посёлке Зелёный в Улан-Удэ обратили внимание на мужчину, внешность которого была схожа с внешностью человека на ориентировке. Они подошли к мужчине для проверки личности и документов, но он внезапно побежал прочь.



В ходе непродолжительной погони мужчина был задержан. До этого он успел выкинуть по дороге самодельную папиросу с травяной массой внутри.



Досмотрев мужчину, росгвардейцы обнаружили также использованный шприц.



34-летнего гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось в ходе освидетельствования, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.



