Мужчина не сумел убежать от сотрудников
Сотрудники Росгвардии в посёлке Зелёный в Улан-Удэ обратили внимание на мужчину, внешность которого была схожа с внешностью человека на ориентировке. Они подошли к мужчине для проверки личности и документов, но он внезапно побежал прочь.
В ходе непродолжительной погони мужчина был задержан. До этого он успел выкинуть по дороге самодельную папиросу с травяной массой внутри.
Досмотрев мужчину, росгвардейцы обнаружили также использованный шприц.
34-летнего гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось в ходе освидетельствования, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Росгвардейцы в Улан-Удэ задержали наркомана с папиросой
Происшествия, Фото:
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