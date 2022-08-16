На Украине погиб 28-летний старший сержант из Бурятии

Жаргал Ринчинов посмертно награждён орденом Мужества



25 июля в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, десантник, старший сержант Ринчинов Жаргал Булатович. Ему было 28 лет.



Жаргал Булатович родился 14 марта 1994 года в селе Селендума. В 2000 году пошёл в первый класс Селендумской средней школы.



- Рос активным, целеустремлённым, активно принимал участие в общественной жизни школы и класса. Входил в сборную школы по волейболу, баскетболу, очень любил футбол, - сообщает администрация Селенгинского района.



После окончания школы поступил во ВСГУТУ. Срочную службу проходил в Воздушно-десантных войсках. После заключил контракт. Прошёл учёбу в Омском учебном центре по подготовке младших специалистов ВДВ.



За время службы был награждён медалью «Участнику манёвров войск Восток 2018», юбилейной медалью «85 лет Воздушно-десантным войскам». За время спецоперации награждён медалью «Орден Суворова» и посмертно орденом Мужества.



У Жаргала Ринчинова остались родители, жена и брат.



О дате, времени и месте прощания районная администрация сообщит дополнительно.



