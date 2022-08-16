16 августа

15 августа

Популярное

На Украине погиб 28-летний старший сержант из Бурятии

На Украине погиб 28-летний старший сержант из Бурятии
Происшествия, 
Жаргал Ринчинов посмертно награждён орденом Мужества

25 июля в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, десантник, старший сержант Ринчинов Жаргал Булатович. Ему было 28 лет.

Жаргал Булатович родился 14 марта 1994 года в селе Селендума. В 2000 году пошёл в первый класс Селендумской средней школы.

- Рос активным, целеустремлённым, активно принимал участие в общественной жизни школы и класса. Входил в сборную школы по волейболу, баскетболу, очень любил футбол, - сообщает администрация Селенгинского района.

После окончания школы поступил во ВСГУТУ. Срочную службу проходил в Воздушно-десантных войсках. После заключил контракт. Прошёл учёбу в Омском учебном центре по подготовке младших специалистов ВДВ.

За время службы был награждён медалью «Участнику манёвров войск Восток 2018», юбилейной медалью «85 лет Воздушно-десантным войскам». За время спецоперации награждён медалью «Орден Суворова» и посмертно орденом Мужества.

У Жаргала Ринчинова остались родители, жена и брат.

О дате, времени и месте прощания районная администрация сообщит дополнительно.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Украине погиб 28-летний старший сержант из Бурятии
На Украине погиб 28-летний старший сержант из Бурятии
Происшествия, 16.08.2022
Жаргал Ринчинов посмертно награждён орденом Мужества
За сутки в лесах Иркутской области потерялись сразу четыре человека
За сутки в лесах Иркутской области потерялись сразу четыре человека
Происшествия, 16.08.2022
Всего с начала года в регионе ушли в тайгу и заблудились 19 сборщиков дикоросов
Улан-удэнец убил мужчину, не захотевшего выпить с ним
Улан-удэнец убил мужчину, не захотевшего выпить с ним
Происшествия, 16.08.2022
Нападавший опомнился лишь после убийства
В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по звуку бензопилы
В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по звуку бензопилы
Происшествия, 16.08.2022
Нарушителя окружили лесники и полицейские
В Бурятии больница подала заявление в полицию из-за сбора денег
В Бурятии больница подала заявление в полицию из-за сбора денег
Происшествия, 16.08.2022
В соцсети собирают деньги на лечение, которое бесплатно
В Бурятии доброволец потушил дом
В Бурятии доброволец потушил дом
Происшествия, 16.08.2022
Водитель добровольной пожарной команды сам справился с огнём
Улан-удэнец ограбил бывшую возлюбленную при помощи вилки
Улан-удэнец ограбил бывшую возлюбленную при помощи вилки
Происшествия, 16.08.2022
Нападавший хотел возместить расходы, которые потратил на даму
Бывшему замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии дали 7,5 лет
Бывшему замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии дали 7,5 лет
Происшествия, 16.08.2022
Экс-высокопоставленный чиновник отправится в колонию вслед за бывшим начальником
В Улан-Удэ задержали молодых курьеров, нанятых мошенниками
В Улан-Удэ задержали молодых курьеров, нанятых мошенниками
Происшествия, 16.08.2022
Курьеры завершали преступную схему «Ваш родственник совершил ДТП»
В Улан-Удэ организаторы игорного бизнеса получили реальные сроки
В Улан-Удэ организаторы игорного бизнеса получили реальные сроки
Происшествия, 16.08.2022
Подпольные игорные заведения располагались на улице Ленина, улице Жердева и на проспекте 50 лет Октября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^