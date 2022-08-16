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В Иркутской области опрокинулся бензовоз

В Иркутской области опрокинулся бензовоз
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Травмы получил водитель

В Заларинском районе Иркутской области сегодня, 16 августа, съехал в кювет и опрокинулся бензовоз «Скания». Произошло это на автодороге Сорты – Мойган.


- В результате инцидента 51-летний мужчина, управлявший крупногабаритным транспортом, с различными травмами доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.


ДТП бензовоз

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