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Улан-удэнец убил мужчину, не захотевшего выпить с ним

Улан-удэнец убил мужчину, не захотевшего выпить с ним
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Нападавший опомнился лишь после убийства

В Улан-Удэ перед судом предстанет 31-летний мужчина, убивший знакомого лишь за то, что он отказался с ним выпить.

Всё произошло вечером 31 мая в квартире дома на улице Дзержинского. Мужчина пришёл в гости и распивал алкоголь. Также в квартире находился его знакомый, который чувствовал себя плохо и лежал на кровати.

- Спустя некоторое время обвиняемому наскучило пить одному, и он стал настойчиво требовать, чтобы знакомый присоединился к нему. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый достал из пакета недавно купленный кухонный нож и нанёс им несколько ударов противнику по различным частям тела. Один из них пришёлся в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Опомнившись, нападавший выбежал из дома на проезжую часть, остановил машину и попросил водителя вызвать скорую. После чего он вернулся в квартиру и оставался там до приезда следственно-оперативной группы.

Уголовное дело по статье «Убийство» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство

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