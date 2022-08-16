Нападавший опомнился лишь после убийства
В Улан-Удэ перед судом предстанет 31-летний мужчина, убивший знакомого лишь за то, что он отказался с ним выпить.
Всё произошло вечером 31 мая в квартире дома на улице Дзержинского. Мужчина пришёл в гости и распивал алкоголь. Также в квартире находился его знакомый, который чувствовал себя плохо и лежал на кровати.
- Спустя некоторое время обвиняемому наскучило пить одному, и он стал настойчиво требовать, чтобы знакомый присоединился к нему. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый достал из пакета недавно купленный кухонный нож и нанёс им несколько ударов противнику по различным частям тела. Один из них пришёлся в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Опомнившись, нападавший выбежал из дома на проезжую часть, остановил машину и попросил водителя вызвать скорую. После чего он вернулся в квартиру и оставался там до приезда следственно-оперативной группы.
Уголовное дело по статье «Убийство» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Улан-удэнец убил мужчину, не захотевшего выпить с ним
Происшествия, Фото:
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