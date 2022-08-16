В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по звуку бензопилы

Нарушителя окружили лесники и полицейские
Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии лесники и полицейские услышали звук бензопилы.
Углубившись в лес, они обнаружили автомобиль, а рядом с ним мужчину, который грузил поваленные деревья. Сотрудники подошли с разных сторон и окружили нарушителя. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчина сознался, что пилит сосны незаконно.
Выяснилось, что мужчина уничтожил около пяти кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 102 тысяч рублей.
Нарушителем оказался житель посёлка Челутай (24 км) Заиграевского района.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль Mitsubishi Canter были изъяты.
В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
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Происшествия, Фото:
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