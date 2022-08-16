В Бурятии доброволец потушил дом









Ранним утром 15 августа в селе Калиновка Мухоршибирского района Бурятии загорелся частный дом. Местные жители сперва сообщили об этом водителю добровольной пожарной команды Дмитрию Казанцеву. Он передал сообщение о пожаре в пожарную часть.- На место происшествия на пожарном «Урале» выехал добровольный пожарный Дмитрий Казанцев. На момент прибытия горел угол нежилого дома. Дмитрий оценил обстановку, передал в пожарную часть, что дополнительные силы и средства не потребуются. Менее чем за полтора часа он ликвидировал пожар самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара выгорел угол дома изнутри и часть кровли на общей площади 6 кв. м.Для установления причин возгорания проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции.В республиканском агентстве ГО и ЧС подчеркнули, что «сердечно благодарят добровольного пожарного Дмитрия Казанцева за самоотверженный труд».