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В Бурятии доброволец потушил дом

В Бурятии доброволец потушил дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Водитель добровольной пожарной команды сам справился с огнём

Ранним утром 15 августа в селе Калиновка Мухоршибирского района Бурятии загорелся частный дом. Местные жители сперва сообщили об этом водителю добровольной пожарной команды Дмитрию Казанцеву. Он передал сообщение о пожаре в пожарную часть.

- На место происшествия на пожарном «Урале» выехал добровольный пожарный Дмитрий Казанцев. На момент прибытия горел угол нежилого дома. Дмитрий оценил обстановку, передал в пожарную часть, что дополнительные силы и средства не потребуются. Менее чем за полтора часа он ликвидировал пожар самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара выгорел угол дома изнутри и часть кровли на общей площади 6 кв. м.


Для установления причин возгорания проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции.

В республиканском агентстве ГО и ЧС подчеркнули, что «сердечно благодарят добровольного пожарного Дмитрия Казанцева за самоотверженный труд». 

пожар

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