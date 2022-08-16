Нападавший хотел возместить расходы, которые потратил на даму
В ночь на 28 июля в дежурную часть Октябрьского отдела полиции обратилась 33-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что стала жертвой разбойного нападения. Женщина лишилась сотового телефона и золотых украшений.
С человеком, который её обчистил, женщина не просто была знакома, она состояла с ним долгое время в романтических отношениях. Но недавно пара рассталась.
Бывший возлюбленный позвонил женщине и попросил прийти в квартиру на прощальную встречу. Там-то он внезапно напал на неё. И угрожая вилкой, отобрал телефон и снял с неё украшения. После с места сбежал.
Полицейские нашли и задержали 29-летнего нападавшего.
- Подозреваемый признался в содеянном. В качестве мотива парень назвал желание компенсировать свои затраты, которые он понёс за время романтических встреч, - сообщили в МВД по Бурятии.
Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную порубку леса, но наказания не понёс. Сейчас нигде не работает, а живёт на пенсию по инвалидности.
Теперь на него возбуждено уголовное дело о разбое. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнец ограбил бывшую возлюбленную при помощи вилки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нападавший хотел возместить расходы, которые потратил на даму
Экс-высокопоставленный чиновник отправится в колонию вслед за бывшим начальником
ДТП произошло в тёмное время суток
Курьеры завершали преступную схему «Ваш родственник совершил ДТП»
Грабителя поймали в течение получаса
Тело нашли очевидцы
Любителю каннабиса 18 лет
Подпольные игорные заведения располагались на улице Ленина, улице Жердева и на проспекте 50 лет Октября
На обнажённом мужчине были только тапочки
Труп утром нашли прохожие
Инцидент произошёл на проспекте Победы
С начала лета в Бурятии утонули 20 человек
Девочкам чудом удалось выбраться до ближайшего острова
Кража произошла в буфете железнодорожного вокзала
Местные жители требуют заменить опасные ограждения