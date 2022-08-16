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Улан-удэнец ограбил бывшую возлюбленную при помощи вилки

Улан-удэнец ограбил бывшую возлюбленную при помощи вилки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавший хотел возместить расходы, которые потратил на даму

В ночь на 28 июля в дежурную часть Октябрьского отдела полиции обратилась 33-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что стала жертвой разбойного нападения. Женщина лишилась сотового телефона и золотых украшений.

С человеком, который её обчистил, женщина не просто была знакома, она состояла с ним долгое время в романтических отношениях. Но недавно пара рассталась.

Бывший возлюбленный позвонил женщине и попросил прийти в квартиру на прощальную встречу. Там-то он внезапно напал на неё. И угрожая вилкой, отобрал телефон и снял с неё украшения. После с места сбежал.

Полицейские нашли и задержали 29-летнего нападавшего.

- Подозреваемый признался в содеянном. В качестве мотива парень назвал желание компенсировать свои затраты, которые он понёс за время романтических встреч, - сообщили в МВД по Бурятии.

Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную порубку леса, но наказания не понёс. Сейчас нигде не работает, а живёт на пенсию по инвалидности.

Теперь на него возбуждено уголовное дело о разбое. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

разбой

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