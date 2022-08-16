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В Улан-Удэ задержали молодых курьеров, нанятых мошенниками

В Улан-Удэ задержали молодых курьеров, нанятых мошенниками
Происшествия, 
Курьеры завершали преступную схему «Ваш родственник совершил ДТП»

В Улан-Удэ полицейские задержали двух 19-летних молодых людей, которых наняли наживавшиеся на стариках мошенники. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Задержанные ранее были судимы, сейчас официально работают. По предварительным данным, молодые люди завершали преступную схему - они забирали у обманутых пенсионеров деньги и переводили их на счета мошенников, оставляя себе небольшую часть от суммы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале августа в городские отделы полиции поступили десятки заявлений от пожилых граждан, пострадавших от действий мошенников по схеме «Ваш родственник совершил ДТП».

Звонившие, представившись внуком или племянником, сообщали о том, что совершили ДТП, в котором пострадал человек. Затем в разговор включался лжеполицейский, предлагавший «решить вопрос», а именно избежать уголовного дела за крупную сумму. В некоторых случаях мошенники требовали деньги на лечение пострадавших в авариях.

Пожилые люди, в надежде на то, что их сына (дочь) или племянника (племянницу) не привлекут к уголовной ответственности, передавали «курьерам» от 30 до 700 тысяч рублей. По предварительным данным, в общей сложности мошенники отдали мошенникам около четырёх миллионов рублей.

Личности тех самых звонивших преступников пока не установлены. На задержанных же курьеров возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные в том числе на установление всех участников преступной цепи.

 




мошенничество

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