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На Байкале в Бурятии утонул ещё один человек

На Байкале в Бурятии утонул ещё один человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело нашли очевидцы

15 августа в Баргузинском районе Бурятии на Байкале утонул 36-летний мужчина. Трагедия произошла в местности Лопатки.

Сообщение об утонувшем сотрудники МЧС получили в пятом часу дня от очевидцев. На поиски выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.

В 17:30 очевидцы первыми нашли и вытащили на берег тело утонувшего мужчины. Вскоре его забрали полицейскими.

- На месте, где произошла трагедия, выставлены запрещающие знаки, - уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смерть на воде в Бурятии была зафиксирована 9 августа в Кабанском районе. Погиб турист из Монголии, прыгнувший в Байкал с пирса.

12 августа в Баргузинском заливе Байкале нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал ещё 4-го числа. Ранее обнаружили мёртвой его 21-летнюю двоюродную сестру. Брат и сестра утонули, решив искупаться в местности, полной водоворотов и воронок. 
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