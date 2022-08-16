Тело нашли очевидцы
15 августа в Баргузинском районе Бурятии на Байкале утонул 36-летний мужчина. Трагедия произошла в местности Лопатки.
Сообщение об утонувшем сотрудники МЧС получили в пятом часу дня от очевидцев. На поиски выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.
В 17:30 очевидцы первыми нашли и вытащили на берег тело утонувшего мужчины. Вскоре его забрали полицейскими.
- На месте, где произошла трагедия, выставлены запрещающие знаки, - уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смерть на воде в Бурятии была зафиксирована 9 августа в Кабанском районе. Погиб турист из Монголии, прыгнувший в Байкал с пирса.
12 августа в Баргузинском заливе Байкале нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал ещё 4-го числа. Ранее обнаружили мёртвой его 21-летнюю двоюродную сестру. Брат и сестра утонули, решив искупаться в местности, полной водоворотов и воронок.
На Байкале в Бурятии утонул ещё один человек
Происшествия, Фото:
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