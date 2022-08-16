В Улан-Удэ организаторы игорного бизнеса получили реальные сроки

Подпольные игорные заведения располагались на улице Ленина, улице Жердева и на проспекте 50 лет Октября
В Улан-Удэ суд вынес приговор четырём местным жителям, организовавшим сеть подпольных игорных клубов.
Они признаны виновными по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием телекоммуникационных сетей, средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой», сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Ещё в 2018 году улан-удэнец, обладающий качествами лидера и организаторскими способностями, решил заняться игорным бизнесом. В свой преступный план он вовлёк знакомых мужчину и двух женщин, вместе с которыми создал организованную преступную группу.
- Затем соучастники стали тщательно готовиться к намеченной цели, приложили значительные усилия, чтобы глубоко законспирировать преступную деятельность и придать ей вид букмекерской. Для этого они создали ряд коммерческих организаций, заключили несколько договоров и соглашений с официальными букмекерскими конторами, образовав определённую ширму для дальнейших преступных шагов, - установило следствие.
Затем подыскали и взяли в аренду три помещения, расположенных во всех районах города: по улице Ленина, улице Жердева и на проспекте 50 лет Октября. Закупили и разместили там игровое оборудование, мебель. После набрали персонал из официантов, кассиров и охранников. И под видом букмекерских контор стали незаконно проводить азартные игры в круглосуточном режиме.
Игровые заведения посещало значительное число людей, которые вносили в кассу деньги, взамен получали пластиковые карты с персональным виртуальным счетом и кодом доступа к игровому сайту в Интернете. Посетители играли в азартные игры в реальном времени. «Программное обеспечение на компьютерах содержало программные методы, схожие с функционированием игровых автоматов так называемого «барабанного» типа с использованием генератора псевдослучайных комбинаций, определяющих выигрыш или проигрыш», - пояснили в следственном управлении.
Участники приступной группы извлекли от незаконной деятельности значительный доход, который строго учитывался. По каждому заведению велись ежемесячные финансовые отчеты.
Одно из заведений полиция дважды закрывала, изымая всё оборудование. Однако соучастники каждый раз вновь размещали в нём новое оборудование и продолжали преступную деятельность. Окончательный разгром организованной группы произошёл в январе 2020 года. Тогда возбуждения уголовного дела были проведены обыски во всех помещениях для азартных игр, изъято все игровое оборудование, задержаны и изолированы от общества лидер и его соучастники.
Приговором суда мужчине-организатору назначено три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Одной из его соучастниц – два года лишения свободы в колонии общего режима. Ещё двое соучастников отделались двумя и одним годами лишения свободы условно с испытательным сроком.
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