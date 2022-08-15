С начала лета в Бурятии утонули 20 человек
В Улан-Удэ члены центра государственной инспекции по маломерным судам, и волонтёры национального центра помощи провели совместный профилактический рейд на водоёмах.
- В ходе профилактического рейда были выявлены 15 случаев нахождения несовершеннолетних у реки без присмотра взрослых. Также были отмечены случаи, когда отдыхающие купались в местах, не предназначенных для этого, тем самым подвергая свою жизнь и жизнь ребёнка опасности, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Улан-Удэнского участка ГИМС Валерий Покацкий.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии напомнили о том, что с лета на водоёмах республики утонули 20 человек, в том числе трое детей.
В Улан-Удэ возле рек нашли 15 детей без сопровождения взрослых
Происшествия, Фото:
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