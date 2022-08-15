15 августа

14 августа

Популярное

В Ангарске подростки едва не утонули, переходя реку вброд

В Ангарске подростки едва не утонули, переходя реку вброд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочкам чудом удалось выбраться до ближайшего острова

Вчера, 14 августа, в Ангарске двое девочек-подростков попросили спасателей о помощи. Они рассказали, что переходили реку Китой вброд, когда их подругу сбило течением и унесло вниз по реке. Самим девочкам удалось добраться до ближайшего острова. Оттуда они дозвонились до спасателей и попросили помощи в эвакуации.

Из-за сильного испуга и паники объяснить своё местоположение звонившие не могли. В свою очередь, диспетчер успокоил девочек и объяснил, как при помощи приложения в телефоне отправить геолокацию спасателям.

Получив данные, группа спасателей выехала к месту вызова.

К моменту, когда спасатели добрались до острова, где находились девочки 12 и 14 лет, поступило сообщение о том, что пропавшая вышла на связь - у неё все в порядке.

Дети находились на небольшом островке на расстоянии 30 метров от берега. Их эвакуировали, в удовлетворительном состоянии передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
несчастный случай спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске подростки едва не утонули, переходя реку вброд
В Ангарске подростки едва не утонули, переходя реку вброд
Происшествия, 15.08.2022
Девочкам чудом удалось выбраться до ближайшего острова
У братчанки на вокзале украли сумку, перфоратор и 105 тысяч рублей
У братчанки на вокзале украли сумку, перфоратор и 105 тысяч рублей
Происшествия, 15.08.2022
Кража произошла в буфете железнодорожного вокзала
В Закаменске ещё одна лошадь повисла на заборе
В Закаменске ещё одна лошадь повисла на заборе
Происшествия, 15.08.2022
Местные жители требуют заменить опасные ограждения
В Бурятии из-за пьяного водителя травмы получил пассажир
В Бурятии из-за пьяного водителя травмы получил пассажир
Происшествия, 15.08.2022
Виновник автоаварии сел за руль пьяным и не имея водительских прав
Улан-удэнец украл автозапчасти на 250 тысяч
Улан-удэнец украл автозапчасти на 250 тысяч
Происшествия, 15.08.2022
Часть украденного мужчина отнёс в пункт приёма металла, часть продал незнакомым людям
В Улан-Удэ поймали обнимающегося грабителя
В Улан-Удэ поймали обнимающегося грабителя
Происшествия, 15.08.2022
Грабитель решил любым способом добыть деньги, чтобы уехать домой
В Улан-Удэ неизвестные сломали котёнку челюсть
В Улан-Удэ неизвестные сломали котёнку челюсть
Происшествия, 15.08.2022
Животному пришлось проводить срочную операцию
В Бурятии воспитательница таскала детей за шиворот
В Бурятии воспитательница таскала детей за шиворот
Происшествия, 15.08.2022
Родители возмущены, что женщина продолжает работать в детсаду
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия, 15.08.2022
Пожар действует на крутом склоне
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Происшествия, 14.08.2022
Пассажиры машины госпитализированы
В Бурятии спасатели помогли двум девушкам в горах
В Бурятии спасатели помогли двум девушкам в горах
Происшествия, 14.08.2022
Туристки приехали в Аршан из Иркутска
В Бурятии зажатого после ДТП водителя извлекли из автомобиля
В Бурятии зажатого после ДТП водителя извлекли из автомобиля
Происшествия, 14.08.2022
Молодой человек госпитализирован в районную больницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^