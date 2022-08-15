В Ангарске подростки едва не утонули, переходя реку вброд

Девочкам чудом удалось выбраться до ближайшего острова



Вчера, 14 августа, в Ангарске двое девочек-подростков попросили спасателей о помощи. Они рассказали, что переходили реку Китой вброд, когда их подругу сбило течением и унесло вниз по реке. Самим девочкам удалось добраться до ближайшего острова. Оттуда они дозвонились до спасателей и попросили помощи в эвакуации.



Из-за сильного испуга и паники объяснить своё местоположение звонившие не могли. В свою очередь, диспетчер успокоил девочек и объяснил, как при помощи приложения в телефоне отправить геолокацию спасателям.



Получив данные, группа спасателей выехала к месту вызова.



К моменту, когда спасатели добрались до острова, где находились девочки 12 и 14 лет, поступило сообщение о том, что пропавшая вышла на связь - у неё все в порядке.



Дети находились на небольшом островке на расстоянии 30 метров от берега. Их эвакуировали, в удовлетворительном состоянии передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

