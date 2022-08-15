Девочкам чудом удалось выбраться до ближайшего острова
Вчера, 14 августа, в Ангарске двое девочек-подростков попросили спасателей о помощи. Они рассказали, что переходили реку Китой вброд, когда их подругу сбило течением и унесло вниз по реке. Самим девочкам удалось добраться до ближайшего острова. Оттуда они дозвонились до спасателей и попросили помощи в эвакуации.
Из-за сильного испуга и паники объяснить своё местоположение звонившие не могли. В свою очередь, диспетчер успокоил девочек и объяснил, как при помощи приложения в телефоне отправить геолокацию спасателям.
Получив данные, группа спасателей выехала к месту вызова.
К моменту, когда спасатели добрались до острова, где находились девочки 12 и 14 лет, поступило сообщение о том, что пропавшая вышла на связь - у неё все в порядке.
Дети находились на небольшом островке на расстоянии 30 метров от берега. Их эвакуировали, в удовлетворительном состоянии передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Ангарске подростки едва не утонули, переходя реку вброд
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девочкам чудом удалось выбраться до ближайшего острова
Кража произошла в буфете железнодорожного вокзала
Местные жители требуют заменить опасные ограждения
Виновник автоаварии сел за руль пьяным и не имея водительских прав
Часть украденного мужчина отнёс в пункт приёма металла, часть продал незнакомым людям
Грабитель решил любым способом добыть деньги, чтобы уехать домой
Животному пришлось проводить срочную операцию
Родители возмущены, что женщина продолжает работать в детсаду
Подозреваемую задержали росгвардейцы
Мужчина предстал перед судом
Пожар действует на крутом склоне
Он также угрожал девочке убийством
Пассажиры машины госпитализированы
Туристки приехали в Аршан из Иркутска
Молодой человек госпитализирован в районную больницу