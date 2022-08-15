Местные жители требуют заменить опасные ограждения
В городе Закаменск в Бурятии на заборе после неудачного прыжка повисла ещё одна лошадь. Произошло это 14 августа на улице Гагарина, недалеко от школы.
- Снова повисла лошадь на заборе. Дети всё это видят - кровь, кишки! - написал местный житель в паблике «Аноним Zакаменск».
Фотографией повисшего на заборе животного местные жители поделились в комментариях. Пока судьба лошади неизвестна.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Закаменске, но на улице Крупской, на заборе также повис конь. Ему так и не смог никто помочь, и животное умерло мучительной смертью. «С 5:00 до 8:30 мучился бедный, а все проходили мимо, никто не помог», - рассказала тогда местная жительница.
Пользователи в очередной раз напомнили владельцам животных, что самовыгул скота запрещён и наказывается штрафами. «Хозяев необходимо привлечь к ответственности», «Обалдеть», «Может, надо уже что-то делать с владельцами лошадей/коров? Почему мы должны ходить и созерцать навоз по городу и мучения животных!» - призывают жители Закаменска.
Также местные жители обратились к администрации города с просьбой установить более безопасные ограждения, без штырей. Так, весной на похожем ограждении со штырями возле Мемориал Победы повис ребёнок, тогда ему на помощь пришли прохожие. Жители Закаменска переживают, что несчастные случаи будут повторяться.
В Закаменске ещё одна лошадь повисла на заборе
Происшествия, Фото:
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