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В Бурятии из-за пьяного водителя травмы получил пассажир

В Бурятии из-за пьяного водителя травмы получил пассажир
Происшествия,  Фото:"Джида-инфо"
Виновник автоаварии сел за руль пьяным и не имея водительских прав

Около четырёх часов утра 15 августа на автодороге Белоозёрск - Каменный ключ в Джидинском районе Бурятии по вине пьяного водителя произошло ДТП.

- Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и совершил опрокидывание. Находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управлять автомобилем, - сообщает «Джида-инфо. 24/7».

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пассажир. Его госпитализировали в Петропавловскую центральную районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 13 августа, в ДТП в Селенгинском районе погиб автомобиля «Тойота Камри»; два пассажира 31 и 19 лет госпитализированы.

Днём ранее, 12 августа, смертельное ДТП произошло вблизи села Зырянск в Прибайкальском районе. На месте погиб 24-летний водитель
ДТП алкогольное опьянение

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