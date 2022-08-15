Виновник автоаварии сел за руль пьяным и не имея водительских прав
Около четырёх часов утра 15 августа на автодороге Белоозёрск - Каменный ключ в Джидинском районе Бурятии по вине пьяного водителя произошло ДТП.
- Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и совершил опрокидывание. Находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управлять автомобилем, - сообщает «Джида-инфо. 24/7».
В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пассажир. Его госпитализировали в Петропавловскую центральную районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 13 августа, в ДТП в Селенгинском районе погиб автомобиля «Тойота Камри»; два пассажира 31 и 19 лет госпитализированы.
Днём ранее, 12 августа, смертельное ДТП произошло вблизи села Зырянск в Прибайкальском районе. На месте погиб 24-летний водитель.
В Бурятии из-за пьяного водителя травмы получил пассажир
Происшествия, Фото:
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