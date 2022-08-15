Улан-удэнец украл автозапчасти на 250 тысяч

Часть украденного мужчина отнёс в пункт приёма металла, часть продал незнакомым людям



19 мая в полицию Железнодорожного района обратилась 51-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что неизвестный украл из её гаража два двигателя от иномарок, кузовные детали, автозапчасти и колесные диски. Общий ущерб составил около 250 тысяч рублей.



- Длительное время преступление оставалось нераскрытым, но работа по его раскрытию не прекращалась. В ходе расследования оперативники установили, что к исчезновению имущества причастен 37-летний мужчина. Задержанный рассказал, что в майские дни он, случайно оказавшись дома у потерпевшей, распивал алкоголь в компании малознакомых горожан. Застолье продолжалось несколько дней. Когда в мае женщина уехала за пределы города по делам, он взял ключи от гаража и вынес имущество. Часть сдал в пункт приёма металла, а часть продал по заниженной цене незнакомым людям. Всего мужчина выручил около 2,5 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее подозреваемый был судим за имущественные преступления. Сейчас он не работает, перебивается случайными заработками.



На горожанина возбудили уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



