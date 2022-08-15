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В Улан-Удэ поймали обнимающегося грабителя

В Улан-Удэ поймали обнимающегося грабителя
Происшествия, 
Грабитель решил любым способом добыть деньги, чтобы уехать домой

13 августа в полицию Советского района обратилась 58-летняя жительница Улан-Удэ. Она рассказала, что накануне поздно вечером её ограбили: неизвестный отнял дамскую сумку. В сумке были 10 тысяч рублей, сотовый телефон и документы.

- Потерпевшая вечером в компании своих друзей вернулась с отдыха на озере Щучье. Веселье было решено продолжить в кафе, расположенном в центральной части города. Когда кафе закрылось, компания вышла на улицу, где к горожанке подошёл мужчина и стал обнимать её. При этом сумка находилась на плече, но подозреваемый сумел незаметно отстегнуть ремешок, после чего схватил её и убежал прочь, - сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление, был задержан 51-летний житель Кижингинского района.

Мужчина рассказал, что прибыл в столицу Бурятии несколько дней назад. Всё это время он распивал спиртные напитки в разных компаниях. В какой-то момент финансы закончились, и уехать домой ему было не на что. Тогда мужчина решил любым способом добыть деньги.

После того, как он ограбил женщину, продолжил распивать алкоголь и домой так и не уехал, а вскоре был задержан полицейскими.

- Сельчанин работает в одном из сельскохозяйственных предприятий Кижингинского района, ранее уже был судим за имущественные преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в МВД.

грабеж

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